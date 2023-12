Steel Dynamics Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit hinweg lässt sich eine Aussage treffen. Der RSI der Steel Dynamics-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 40, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und zeigt, dass auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 36,85), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Steel Dynamics ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Steel Dynamics in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Anzahl und Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefern Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Steel Dynamics unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Steel Dynamics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den letzten Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Steel Dynamics mit einer Rendite von 25,26 Prozent mehr als 19 Prozent darüber. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 6,42 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Steel Dynamics mit 18,84 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.