Steel Connect-Investoren können es immer noch nicht glauben

Steel Connect wird derzeit als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt für IT-Dienstleistungen angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,23 im Vergleich zum Branchen-KGV von 53,42. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in Bezug auf Steel Connect in den letzten Tagen überwiegend neutral, mit vier positiven und einem negativen Tag sowie sechs tagen ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes, und auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesen Kriterien führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Steel Connect zeigt einen Wert von 64,57 Punkten auf 7-Tage-Basis und 61,63 auf 25-Tage-Basis, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Steel Connect aufgrund der Bewertungen in den verschiedenen Kriterien als unterbewertet und neutral eingestuft.