Steel Connect Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

In den letzten vier Wochen wurde bei Steel Connect eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung auf dieser Stufe als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird Steel Connect derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 9,53 USD, während der Aktienkurs (9,47 USD) um -0,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 9,67 USD, was einer Abweichung von -2,07 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Neutral".

Die Dividendenrendite von Steel Connect beträgt derzeit 0 %. Diese Rendite liegt unter dem Branchendurchschnitt von 5,2 % für "IT-Dienstleistungen", was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Steel Connect liegt bei 63,96, was eine neutrale Situation darstellt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung in dieser Kategorie als "Neutral".