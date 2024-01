Steel Connect Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Evergreen Corp":

Die Steel Connect-Aktie zeigt gemischte Signale, wenn es um die verschiedenen Aspekte ihrer Bewertung geht. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie aktuell bei 0 Prozent, was 5,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für IT-Dienstleistungen liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Steel Connect-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde die Aktie von Steel Connect kürzlich positiv in den sozialen Medien diskutiert. Es wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Steel Connect. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Strength-Index (RSI) der Steel Connect-Aktie liegt bei 53,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Gleiches gilt für den RSI25, der bei 51,54 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen und dient als Signal der technischen Analyse.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich die Steel Connect-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,3 als vergleichsweise günstig. Im Durchschnitt der Branche "IT-Dienstleistungen" liegt das KGV bei 53, was einen Abstand von 90 Prozent bedeutet. Aufgrund des niedrigen KGV erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis. Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf, weshalb die Steel Connect-Aktie auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint.