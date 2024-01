Steel Connect Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) dient als Indikator der technischen Analyse und ermöglicht eine Einschätzung, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Bewertung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit. Betrachten wir den RSI für die Steel Connect-Aktie in den letzten 7 Tagen: Der aktuelle Wert liegt bei 39, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine geringere Volatilität als der RSI7 und bestätigt ebenfalls, dass die Steel Connect-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Steel Connect somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Steel Connect jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine erhöhte Aktivität für die Steel Connect-Aktie in den letzten vier Wochen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Steel Connect mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für IT-Dienstleistungen (5,22 %) niedriger, was zu der Bewertung "Schlecht" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Steel Connect nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV mit 5,3 insgesamt 90 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen" (53,88). Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".