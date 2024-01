Steel Connect Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Aktie von Steel Connect wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,3 liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 53,73 in der Branche "IT-Dienstleistungen". Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Anlegerstimmung zu Steel Connect ist laut Diskussionen in den sozialen Medien positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vermehrt positive Meinungen und Themen zu dem Unternehmen geäußert. Aufgrund dessen wird die Aktie von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

Jedoch weist die Dividendenrendite von Steel Connect mit 0 Prozent einen deutlichen Abstand zum Branchendurchschnitt von 5,23 Prozent auf. Daher wird die Aktie im Vergleich eher als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Steel Connect-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +2,74 Prozent, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist eine ähnliche Abweichung auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Steel Connect-Aktie somit hinsichtlich der Anlegerstimmung eine "Gut"-Bewertung, während die Dividendenrendite und die technische Analyse zu einer "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Bewertung führen.