Steel Connect Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Dividendenpolitik von Steel Connect erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -5,25 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Steel Connect für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 50,35 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,68, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Steel Connect insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Steel Connect derzeit -0,41 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zur Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +1,46 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.