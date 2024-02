Steel Connect Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Steel Connect ergibt sich ein RSI-Wert von 73,64, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet, während der RSI25 bei 62,05 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Fundamentalanalyse von Aktien. Ein niedriges KGV lässt eine Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheinen. Mit einem KGV von 5,3 liegt Steel Connect deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 53 in der IT-Dienstleistungsbranche. Daher wird die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" bewertet.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Anlegerstimmung. Die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen ergab eine neutrale Stimmung rund um Steel Connect, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Steel Connect-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 9,39 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 8,51 USD liegt deutlich darunter (-9,37 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 9,41 USD wird mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-9,56 Prozent Abweichung) negativ bewertet. Somit erhält Steel Connect insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der technischen Analyse.