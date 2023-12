Steel-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Diskussionen über Steel in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger. In den letzten zwei Wochen haben sich die negativen Meinungen und Kommentare zu dem Unternehmen deutlich gehäuft. Auch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Steel bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.

Hinsichtlich der Dividende ist Steel im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate mit einer Dividende von 0 % niedriger einzustufen, da die Differenz 17,02 Prozentpunkte beträgt. Daher lässt sich aktuell die Einstufung als "Schlecht" ableiten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Steel-Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 60, während der RSI25 bei 46 liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Bezogen auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist Steel mit einem aktuellen KGV von 11 im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Industriekonglomerate" unterbewertet. Vergleichbare Unternehmen haben im Durchschnitt ein KGV von 30. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher von der Redaktion in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.