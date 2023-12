Steel Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Diskussionen über Steel in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Stimmung und Einschätzungen der Anleger wider. In den letzten zwei Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser Beobachtungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Aktie von Steel unserer Meinung nach angemessen mit "Neutral" bewertet, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die fundamentalen Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Steel derzeit 11,38 und liegt damit um 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Industriekonglomerate) von 30. Aus dieser Perspektive betrachten wir die Aktie als unterbewertet und vergeben daher eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Steel derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate. Der Unterschied beträgt 17,04 Prozentpunkte (0 % gegenüber 17,04 %), was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Steel aktuell bei 43,08 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 39 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -9,47 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Auf der anderen Seite hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 40,51 USD, was zu einem Abstand von -3,73 Prozent führt und die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Neutral".