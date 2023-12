Steel Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Steel. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 30,41 Punkte, was bedeutet, dass Steel weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 40,27 an, dass Steel als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Steel derzeit auf 42,84 USD, während der Aktienkurs bei 40 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -6,63 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Vergleich dazu steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 39,82 USD, was zu einem Abstand von +0,45 Prozent und einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf die Dividende wird die Dividendenrendite als Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs angegeben. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Steel derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent in der "Industriekonglomerate"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was zu neuen Einschätzungen für Aktien führen kann. Bei Steel wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild und dem Gesamtergebnis "Gut" führt.