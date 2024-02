Steel Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Aktienkurs des Unternehmens Steel hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,37 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Industriekonglomerate" im Durchschnitt um 407,24 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Steel im Branchenvergleich eine Underperformance von -421,6 Prozent aufweist. Der gesamte "Industrie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 244,31 Prozent, wobei Steel 258,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird der Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugewiesen.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Steel beläuft sich auf 57,37, was zu einer Einordnung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, ergibt mit einem Wert von 60,11 ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 42,11 USD für die Steel-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 36 USD, was einem Unterschied von -14,51 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen, dass die Steel-Aktie mit -6,23 Prozent bzw. -14,51 Prozent unter diesen Werten liegt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Steel derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate. Die Differenz beträgt 17,05 Prozentpunkte (0 % gegenüber 17,05 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.