Steel Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Steel. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 34,48 Punkte, was bedeutet, dass Steel derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, denn auch hier wird die Aktie mit einem Wert von 42,18 als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Faktoren liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Steel derzeit bei 10,59 Euro, was 82 Prozent weniger ist als der durchschnittliche Wert in der Branche von 58. Aufgrund dieses niedrigen KGV wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und dementsprechend als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Steel derzeit bei 41,48 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 39,9 USD liegt, ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Im Gegensatz dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) einen Abstand von +5,61 Prozent, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator und auch bei Steel wird überwiegend positiv in den sozialen Medien diskutiert. In den vergangenen Tagen war das Interesse weder überwiegend positiv noch negativ, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich also insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.