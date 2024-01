Steel Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Bei Steel handelt es sich um ein Unternehmen, das im Vergleich zum Branchendurchschnitt Industriekonglomerate eine niedrigere Dividende von 0 % ausschüttet. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Differenz 16,94 Prozentpunkte beträgt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Steel können über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher für Steel in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im fundamentalen Bereich weist Steel ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,02 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 65 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Industriekonglomerate" von 31. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden, was zu einer Bewertung als "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Steel weder als "überkauft" noch als "überverkauft" eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI (30,41) als auch der 25-Tage-RSI (40,27) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Insgesamt ergibt sich also für Steel eine Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Dividende, "Neutral" hinsichtlich des Sentiments und Buzz sowie des RSI, und eine Bewertung als "Gut" aufgrund fundamentaler Kriterien.