Steed Oriental Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Aktienkurs von Steed Oriental verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 28,33 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um -5,88 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +34,21 Prozent für Steed Oriental entspricht. Ebenso verzeichnete der gesamte "Materialien"-Sektor eine mittlere Rendite von -5,88 Prozent im letzten Jahr, wobei Steed Oriental um 34,21 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf die technische Analyse ergibt sich ein differenziertes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Steed Oriental-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt derzeit bei 0,1 HKD, was einer Differenz von +3 Prozent zum letzten Schlusskurs (0,103 HKD) entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,12 HKD, was einer Differenz von -14,17 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Somit erhält die Steed Oriental-Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Schlecht"-Bewertung, sodass die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein uneinheitliches Bild. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 69, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 55,33 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Hinsichtlich der Dividende weist Steed Oriental derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,71 % in der "Papier & Forstprodukte"-Branche als eher ungünstig einzustufen ist. Somit ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.