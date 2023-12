Steed Oriental Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Bei Steed Oriental herrscht derzeit eine negative Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was einer Differenz von -5,97 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund wurde das Unternehmen von unseren Analysten mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, daher wurde dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Ergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führte.

Darüber hinaus wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Steed Oriental herangezogen. Der RSI7 zeigt an, dass Steed Oriental überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Steed Oriental überkauft ist, wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Steed Oriental-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Zuletzt wurde das Anleger-Sentiment als "Neutral" bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren, und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Steed Oriental beschäftigt hat.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".