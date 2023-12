Steed Oriental Aktie: So kann man sich irren!

Der Aktienkurs von Steed Oriental verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,06 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche durchschnittlich um -6,56 Prozent, was einer Underperformance von -35,5 Prozent für Steed Oriental entspricht. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite bei -6,56 Prozent, und Steed Oriental verzeichnete eine Unterperformance von 35,5 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei einem überkauften Titel sind kurzfristige Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI7 von Steed Oriental liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Steed Oriental überkauft ist, wodurch das Unternehmen auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Steed Oriental nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 19,62 insgesamt 62 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Papier & Forstprodukte". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Steed Oriental ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -5,97 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.