Steed Oriental Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Dividendenrendite von Steed Oriental liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche ergibt sich eine Differenz von -5,53 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Steed Oriental eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Steed Oriental liegt derzeit bei 19,62, was 47 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 37. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Steed Oriental eine Performance von 5 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um -3,41 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +8,41 Prozent im Branchenvergleich für Steed Oriental. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.