Stealth Global Holdings Aktie: Der Knaller!

In den letzten zwei Wochen wurde die Stealth-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so unsere Redaktion. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dadurch ergibt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung, die wir als "Gut" einstufen.

Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass Stealth eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Stealth-Aktie aktuell überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein neutraler Wert. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Einstufung im Hinblick auf den Relative Strength-Index.

Auch aus charttechnischer Sicht erhält die Stealth-Aktie positive Bewertungen, sowohl im Vergleich der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage. Insgesamt wird das Unternehmen also auch aus charttechnischer Sicht mit einem "Gut"-Rating bedacht.

