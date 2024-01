Stealth Global Holdings Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Beurteilung der Aktienkurse erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Nach Analyse von Stealth auf sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den Diskussionen der letzten Tage wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Stealth aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum betrachtet, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu ziehen. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "neutral" führte. Insgesamt ergibt sich somit eine "neutral"-Bewertung für Stealth in diesem Punkt.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Niveau von 57,14 führt der RSI zur Einstufung als "neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 58,33 auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "neutral" für Stealth.

Der gleitende Durchschnittskurs von Stealth beläuft sich auf 0,15 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,21 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +40 Prozent, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,21 AUD, sodass die Aktie aus dieser Sicht als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "gut" vergeben.