StealthGas Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Stealthgas-Aktie wird auf der Grundlage verschiedener Bewertungskriterien analysiert. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den Auf- oder Abwärtstrend des Wertpapiers zu bestimmen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,55 USD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 6,87 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,09 USD liegt deutlich über dem längerfristigen Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs unter dem kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Stealthgas-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Stealthgas derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 19,82 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Bei der fundamentalen Analyse wird das KGV betrachtet, das aktuell bei 4,89 liegt und damit 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung, da die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Stealthgas eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium. Die Stärke der Diskussion zeigt ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Stealthgas für diese Stufe daher ein "Gut".