StealthGas Aktie: Der Knaller!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Stealthgas in den sozialen Medien. Es wurde keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Stealthgas nur unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Stealthgas derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,23%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Stealthgas aktuell bei 4,42 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 6,8 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +53,85 Prozent aufgebaut, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 5,98 USD und entspricht damit einer Differenz von +13,71 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 20,34 Punkte, was darauf hindeutet, dass Stealthgas momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,79, was bedeutet, dass Stealthgas hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Stealthgas in diesem Punkt der Analyse mit "Gut" bewertet.