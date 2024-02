StealthGas Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "SPAR Group":

Die Stealthgas-Aktie hat in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen erhalten. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt der Wert bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,17 Prozent liegt. Daher wurde die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft. Andererseits zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Stealthgas-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 67 für die letzten 7 Tage und 56,44 für die letzten 25 Tage. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Wert von 5,26 USD, was 24,33 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings liegt der Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um 6,7 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Stealthgas-Aktie auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Insgesamt wurden also unterschiedliche Bewertungen in verschiedenen Bereichen vorgenommen, was auf die verschiedenen Analysemethoden zurückzuführen ist. Während die Aktie fundamental unterbewertet sein kann, können andere Indikatoren auf eine neutrale oder schlechte Bewertung hinweisen. Anleger sollten daher verschiedene Aspekte bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.