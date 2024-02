StealthGas Aktie: Endlich geschafft?

Die Stealthgas-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 5,22 USD verzeichnet. Mit einem letzten Schlusskurs von 7,06 USD weicht der aktuelle Wert um +35,25 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (6,99 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Stealthgas-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" erzielt Stealthgas eine Rendite von 141,05 Prozent, was mehr als 113 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche mit einer mittleren Rendite von 28,41 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt die Rendite von Stealthgas mit 112,64 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Stealthgas in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Stealthgas-Aktie liegt bei 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 48,91. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Stealthgas.