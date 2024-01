StealthGas Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Stealthgas-Aktie zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 84,51 an. Dies wird als "Schlecht" bewertet. Im RSI25 liegt der Wert hingegen bei 53, was als "Neutral" eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt, dass die Stealthgas-Aktie mit einem Kurs von 6,46 USD aktuell 6,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, da sie sich um +44,52 Prozent über dem GD200 befindet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Stealthgas. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Performance der Stealthgas-Aktie in den letzten 12 Monaten liegt bei 141,05 Prozent, was einer Outperformance von +120,66 Prozent im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 120,66 Prozent deutlich über dem Durchschnitt.

Insgesamt wird die Stealthgas-Aktie aufgrund der genannten Kriterien als "Gut" eingestuft.