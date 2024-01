Steadfast Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Kurs als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Steadfast liegt bei 29,41, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 29,67 und gibt ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung liegt somit bei "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Steadfast in sozialen Medien langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt. Somit wird das Unternehmen insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse der Steadfast-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 5,75 AUD. Dies liegt nahe dem aktuellen Schlusskurs von 5,8 AUD (Unterschied +0,87 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Eine ähnliche Rechnung basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Steadfast-Aktie.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie von Steadfast als "Neutral" bewertet werden sollte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der RSI, das Sentiment und Buzz im Internet, die technische Analyse und die Anlegerdiskussionen insgesamt zu einer neutralen Bewertung der Steadfast-Aktie führen.