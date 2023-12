Ste Bic S Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Aktie von Societe Bic hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,58 Prozent erzielt, was 15,58 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 0 Prozent, und Societe Bic übertrifft diesen Wert um 15,58 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Societe Bic in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da es keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab.

In fundamentalen Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Societe Bic auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche bewertet, mit einem Wert von 7,7 im Vergleich zu einem durchschnittlichen KGV der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" von 0 Prozent. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Bei der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Societe Bic derzeit auf 58,27 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 64,55 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 61,01 EUR, was die Aktie mit +5,8 Prozent Abstand ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".