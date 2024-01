Ste Bic S Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Bic":

Die Societe Bic schüttet eine Dividendenrendite von 3,47 % aus, was 3,47 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" konnte Societe Bic eine Rendite von 15,58 Prozent erzielen, was mehr als 16 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von 0 Prozent. Die Aktie von Societe Bic wird daher in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen über Societe Bic in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Stimmungsbild. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen. Unsere Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Societe Bic liegt bei 7,7, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" weist einen KGV-Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.