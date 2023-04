Ste Bic S Aktie: Analyse der aktuellen Entwicklungen

Weitere Suchergebnisse zu "Bic":

Die Analyse von Trendindikatoren liefert Anhaltspunkte für die Entwicklung von Wertpapieren. Dabei ist der gleitende Durchschnitt ein wichtiger Faktor. Wir betrachten nun den 50- und 200-Tages-Durchschnitt der Ste Bic S-Aktie, um Einschätzungen zum Auf- oder Abwärtstrend zu treffen.

Der längerfristige Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage liegt bei 61,01 Euro. Der letzte Schlusskurs bei lediglich 58 Euro zeigt eine Abweichung von -4,94 Prozent auf. Dies ergibt eine negative Bewertung für Ste Bic S.

Betrachtet man den kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt, stellt man fest, dass sich der letzte Schlusskurs (58 Euro) nahe am gleitenden Durchschnitt (-6,36 Prozent Abweichung) befindet. Auch hierfür erhält die Aktie eine schlechte Bewertungsnotiz.

Insgesamt gibt es also momentan Tendenzen in Richtung fallender Kurse bei Ste...