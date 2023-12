Stavely Minerals tut es schon wieder?

Aus den Berechnungen der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnitt von 0,1 AUD für den Schlusskurs der Stavely Minerals-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0.049 AUD, was einem Unterschied von -51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,06 AUD liegt mit einem Abschlusskurs von -18,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Stavely Minerals somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung und zeigt sich zuletzt positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen zur Stavely Minerals-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt hingegen eine unterdurchschnittliche Aktivität sowie eine negative Änderung der Stimmungsrate, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Stavely Minerals somit die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Stavely Minerals-Aktie liegt bei 56,25, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 63 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".