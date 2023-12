Stavely Minerals Aktie: Ruhe bewahren!

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien rund um Stavely Minerals war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, was auf eine positive Diskussion und Interaktion hinweist. Negative Diskussionen konnten in diesem Zeitraum nicht verzeichnet werden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, hauptsächlich positiv. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Stavely Minerals derzeit bei 0,11 AUD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,051 AUD liegt und damit einen Abstand von -53,64 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,07 AUD, was einer Differenz von -27,14 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie gemäß dieser beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Aktie von Stavely Minerals in den vergangenen Monaten zu einer üblichen Aktivität im Netz geführt hat. Die Diskussionsintensität war dabei normal, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Nach dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Stavely Minerals als neutral einzustufen. Der RSI7 beträgt 51,85 und der RSI25 beläuft sich auf 63,56, was in beiden Fällen zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.