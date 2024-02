Stavely Minerals Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Aktie von Stavely Minerals wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Dabei wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Aktuell liegt dieser Wert bei 0,08 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 0,028 AUD deutlich darunter liegt, mit einer Abweichung von -65 Prozent. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, zeigt sich eine Abweichung von -30 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein Wert von 76,92 für den RSI7 und 66,67 für den RSI25. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für RSI25, was das Gesamtranking auf "Schlecht" festlegt.

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie wurden untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" führt.

Schließlich wurde auch das Anleger-Sentiment betrachtet, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert. In den letzten zwei Wochen wurde eher neutral über Stavely Minerals diskutiert, wobei an mehreren Tagen die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Stavely Minerals-Aktie aufgrund verschiedener charttechnischer Indikatoren und dem Anleger-Sentiment.