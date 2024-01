Statt Torsk AS Aktie: Das ist ein Hammer

Die technische Analyse der Aktie von Statt Torsk zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,05 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,0506 EUR liegt somit auf ähnlichem Niveau (+1,2 Prozent). Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage von 0,05 EUR führt zu einem ähnlichen Ergebnis, wodurch die Statt Torsk-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.

Die Anlegerstimmung bezüglich Statt Torsk war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Die Diskussionen in den sozialen Medien drehten sich ausschließlich um positive Themen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Statt Torsk daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Statt Torsk beträgt aktuell 65,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Gleiches gilt auch für den 25-Tage-RSI mit einem Wert von 56,57, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die Stimmungsänderungen haben ebenfalls Auswirkungen auf die Bewertung von Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität zeigt sich bei Statt Torsk eine mittlere Aktivität, wodurch dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.