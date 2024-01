Statt Torsk AS Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Statt Torsk ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung beurteilt. In diesem Zusammenhang zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Statt Torsk weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 79,34 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation an und führt zu einer neutralen Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein schlechtes Rating in diesem Abschnitt.

Die durchschnittlichen Schlusskurse der Statt Torsk-Aktie für die letzten 200 und 50 Handelstage weichen jeweils um +14,4 Prozent ab, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt zeigt sich also eine positive Anlegerstimmung, eine neutrale langfristige Stimmungslage und gute charttechnische Bewertungen für die Statt Torsk-Aktie.