Statt Torsk AS Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Anleger-Stimmung bei Statt Torsk in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den ausgewerteten Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Statt Torsk-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 EUR. Der letzte Schlusskurs von 0,067 EUR weicht somit um +34 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit +34 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt von 0,05 EUR, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Statt Torsk in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Intensität der Diskussionen und Beiträge.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI) als Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert für Statt Torsk liegt bei 16,36, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Zusammenfassend ergibt sich für Statt Torsk eine insgesamt "Gut"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung, während das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet werden.