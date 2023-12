Statt Torsk AS Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die technische Analyse der Aktie der Statt Torsk zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,05 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,0626 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +25,2 Prozent zum GD200 bewertet wird. In Bezug auf den GD50, der für die letzten 50 Tage bei 0,04 EUR liegt, wird die Aktie mit einem Abstand von +56,5 Prozent bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion auf sozialen Medien, dass weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für die Statt Torsk-Aktie liegt derzeit bei 39,24 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Statt Torsk. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend zeigt die technische Analyse, die Anlegerstimmung, der Relative-Stärke-Index und das Sentiment, dass die Statt Torsk-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird.