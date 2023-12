Statt Torsk AS Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Christian Dior":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Statt Torsk liegt bei 44,33, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 49, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung gering bleibt. Die Gesamteinschätzung für diese Kategorie lautet daher "Neutral".

Die Anleger-Stimmung auf sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Statt Torsk derzeit als "Gut" eingestuft, da der Wert des GD200 bei 0,05 EUR liegt und der Aktienkurs um +27,2 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) von 0,05 EUR in den vergangenen 50 Tagen entspricht einer Abweichung von +27,2 Prozent, was die Aktie als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Kategorie das Rating "Gut".