Statt Novo Nordisk: 2 Dividendenaristokraten, auf die ich für ein passives Einkommen eher setze!

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) gehört inzwischen zum Kreis der Dividendenaristokraten. Da die Aktie jedoch von Hoch zu Hoch eilt, bin ich etwas vorsichtig. Auch mit Blick auf klassische Kennzahlen wie einem KGV von über 35 und einer Dividendenrendite von lediglich knapp über 1 % würde ich sagen: Die Aktie ist eher teuer.

Zwar besitzt Novo Nordisk jede Menge Wachstum, aber die fundamentale Bewertung nimmt einen großen Anteil dessen weg. Smarte Investoren können für ein zuverlässiges passives Einkommen auf die Dänen setzen. Aber es ist eben alles andere als hoch.

Ich sehe bei Realty Income (WKN: 899744) und PepsiCo (WKN: 851995) jedenfalls ein bedeutend größeres Potenzial für ein passives Einkommen. Beide Aktien gehören außerdem mindestens zum Kreis der Dividendenaristokraten.

Realty Income: Dividendenaristokrat mit Wachstum … und passivem Einkommen

Der erste Name auf meiner Liste attraktiverer Aktien und Dividendenaristokraten ist Realty Income. Derzeit zahlt das Management 0,2545 US-Dollar pro Monat an die Investoren aus. Bei dem aktuellen Aktienkurs von 64,04 US-Dollar liegt die Dividendenrendite bei 4,76 %. Das ist bedeutend höher, als bei Novo Nordisk. Ja, sogar so circa um das Vierfache höher.

Realty Income besitzt trotzdem ein starkes Fundament. Über 12.000 Immobilien und eine qualitative Mieterstruktur mit Triple-Net-Lease-Verträgen sorgt für Stabilität. Die Vertragsmodelle geben Instandhaltungsaufwendungen an die Mieter weiter. Zudem liegt die vertragliche Restlaufzeit noch bei knapp zehn Jahren.

Zudem gibt es in regelmäßigen Abständen Dividendenerhöhungen. Der Dividendenaristokrat erhöht vierteljährlich die Ausschüttungssumme je Aktie um 0,0005 US-Dollar. Zuletzt hat es jedoch eine Erhöhung von 0,2485 US-Dollar auf das heutige Niveau gegeben. Mit dieser Art von unregelmäßigem Dividendenwachstum kann es mittelfristig durchaus einen Anstieg der persönlichen Dividendenrendite auf über 5 % geben. Funds from Operations je Aktie von ca. 4 US-Dollar sorgen außerdem dafür, dass das Ausschüttungsverhältnis mit ca. 75 % vergleichsweise moderat erscheint.

Realty Income wächst auch operativ. Die Übernahme des VEREIT, eines Casinos und mit weiteren, kleineren Zukäufen sind die Funds from Operations je Aktie zuletzt im hohen einstelligen Prozentbereich gewachsen. So ein operatives Wachstum gibt es voraussichtlich nicht jedes Jahr. Aber bei einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 16 ist das ein gutes Fundament für den Dividendenaristokraten.

PepsiCo: Ebenfalls mehr passives Einkommen

Die Aktie von PepsiCo ist die zweite Wahl. Streng genommen gehört der US-amerikanische Lebensmittel- und Getränkekonzern gar nicht mehr zum Kreis der Dividendenaristokraten. Nein, sondern wir sehen hier einen echten Dividendenkönig, der über fünf Jahrzehnte die Dividende je Aktie erhöht hat. Eine beständige Historie eint jedoch beide Gattungen adeliger Ausschütter.

PepsiCo besitzt bei einer Quartalsdividende in Höhe von 1,265 US-Dollar und einem Aktienkurs von 172 US-Dollar derzeit ca. 2,9 % Dividendenrendite. Das ist ebenfalls deutlich mehr passives Einkommen als bei Novo Nordisk. Zudem lieferten das Snack-Geschäft und die Getränke mit der starken Pricing-Power auch ein solides operatives Wachstum. Die Tendenz kann mittel- bis langfristig weiter anhalten.

PepsiCo ist als adeliger Ausschütter so unglaublich interessant, weil das operative Wachstum zu einem gleichzeitig überproportionalen Dividendenwachstum führt. Im Jahr 2023 wird die Quartalsdividende von 1,15 US-Dollar auf 1,265 US-Dollar erhöht, was einem Dividendenwachstum von ca. 10 % entspricht. Gerade für einen adeligen Ausschütter mit einem defensiven Geschäftsmodell ist das absolut attraktiv.

Der Artikel Statt Novo Nordisk: 2 Dividendenaristokraten, auf die ich für ein passives Einkommen eher setze! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Novo Nordisk und Realty Income. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023