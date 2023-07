Statistisches Bundesamt wird 75 und Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 50 Jahre alt / Bundesinnenministerin Nancy Faeser gratuliert beiden Behörden zu ihren Jubiläen

WIESBADEN (ots) -Am heutigen 5. Juli 2023 feiern zwei Wiesbadener Behörden im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) ihre runden Jubiläen: Das Statistische Bundesamt begeht den 75. Jahrestag seiner Gründung. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) feiert seinen 50. Gründungstag.Bundesinnenministerin Nancy Faeser: "Ich gratuliere dem Statistischen Bundesamt und dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung sehr herzlich zu ihren runden Geburtstagen. Ihre Statistiken und Studien leisten einen unschätzbaren Beitrag für die Demokratie in Deutschland. Politik braucht verlässliche, objektive und zuverlässige Daten. In Zeiten von Fake News und Desinformation gilt das umso mehr. Bei allen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen sind wir auf verlässliche Fakten angewiesen. Genau hierfür genießen beide Behörden hohes Ansehen und eine sehr große Glaubwürdigkeit. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt mein herzlicher Dank für ihre hervorragende Arbeit."Das Statistische Bundesamt erfüllt seit 75 Jahren eine wichtige Funktion als objektiver, neutraler und fachlich unabhängiger Informationsanbieter. Mit inzwischen rund 400 Bundesstatistiken stellt das Statistische Bundesamt ein umfangreiches, aktuelles und qualitativ hochwertiges Datenangebot für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zur Verfügung.Präsidentin des Statistischen Bundesamtes Dr. Ruth Brand: "Amtliche, nach wissenschaftlichen Methoden erhobene Statistiken sprechen eine klare Sprache. Unsere Daten sind die bestmögliche Annäherung an die Realität - und damit eine wichtige Grundlage für einen wissensbasierten Diskurs und ein wirksames Mittel gegen Desinformation."Mit seinem umfassenden Datenangebot ist das Statistische Bundesamt die erste Anlaufstelle in Deutschland für statistische Informationen zur Bevölkerung, zur Wirtschaft oder zur Umwelt. Die Informationen aus der amtlichen Statistik sind die Grundlage für viele Entscheidungen in Politik und Wirtschaft. Sie sind zugleich ein wichtiger Bezugspunkt für die demokratische Willensbildung.Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) ist seit 50 Jahren ein hochgeachteter Informationsanbieter und Impulsgeber für Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit. Die international vernetzte Ressortforschungs-einrichtung liefert fundierte wissenschaftliche Analysen und bereitet komplexe Sachverhalte zielgruppengerecht und verständlich auf.BiB-Direktorin Prof. Dr. C. Katharina Spieß: "Evidenzbasierte Politik ist in einer Welt voller Fake News zentral. Hier kommen wir unserer Aufgabe nach, Forschung nach höchsten wissenschaftlichen Standards zu betreiben und forschungsbasierte Beratung der Politik sowie der öffentlichen Verwaltung zu liefern."Das BiB informiert umfassend über aktuelle Entwicklungen in der großen Bandbreite bevölkerungswissenschaftlicher Themen und zeigt Handlungsbedarfe auf, beispielsweise mit Blick auf den demografischen Wandel und seine Gestaltungsmöglichkeiten, die Chancengleichheit für unterschiedlichste soziale Gruppen, gleichwertige Lebensverhältnisse in den Regionen Deutschlands oder Perspektiven auf die Entwicklung der Weltbevölkerung.Das Statistische Bundesamt blickt in einem Online-Dossier auf die wichtigsten Meilensteine aus 75 Jahren amtlicher Statistik im Dienste der Demokratie und deren Bedeutung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: www.destatis.de/75JahreDas Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat den veränderten Forschungsbedarf seit seiner Gründung vor dem Hintergrund demografischer und gesellschaftlicher Entwicklungen in einer Publikation dargestellt.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte: Pressestelle,Tel: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell