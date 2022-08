Statistiker ziehen Bilanz über Bierabsatz im ersten Halbjahr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen dürfte zumindest in der Gastronomie im ersten Halbjahr 2022 wieder mehr Bier getrunken worden sein. Das Statistische Bundesamt legt am Montag (8.00 Uhr) die Absatzzahlen für Bier in den ersten sechs Monaten vor. Während der Verkauf von Fassbier für Restaurants, Biergärten und Volksfeste nach Angaben aus der Branche zugelegt hat, spürte der Einzelhandel eine geringere Nachfrage nach Flaschenbier. In der ersten Jahreshälfte 2021 war der Absatz im Inland um 4,9 Prozent auf 3,3 Milliarden Liter geschrumpft. Inklusive der Exporte verkauften die in Deutschland ansässigen Brauereien 4,2 Milliarden Liter Bier./brd/DP/he