Statistiker veröffentlichen Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung

WIESBADEN (dpa-AFX) - Wie viele Menschen leben in Deutschland? Dazu gibt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden an diesem Donnerstag Auskunft - es veröffentlicht seine Bevölkerungsschätzung für das Gesamtjahr 2022. Interessant dürfte auch die Frage sein, wie sich die Bevölkerungszahl angesichts der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zuletzt entwickelt hat.

Im ersten Halbjahr 2022 war die Einwohnerzahl Deutschlands erstmals auf über 84 Millionen Menschen gestiegen. Ausschlaggebend war der Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine infolge des russischen Angriffskriegs. Zugleich gab es in Deutschland mehr Sterbefälle als Geburten, was dämpfend für das Bevölkerungswachstum war./kie/DP/nas