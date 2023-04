Statistik zu Ausbildungsverträgen in Deutschland erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Über die Entwicklung der beruflichen Ausbildung in Deutschland berichtet an diesem Mittwoch (8.00 Uhr) das Statistische Bundesamt. Wichtig ist dabei die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge, die in den beiden Vorjahren im Zeichen der Corona-Krise deutlich zurückgegangen ist. Im Jahr 2021 hatten gut 467 000 junge Menschen einen Ausbildungsvertrag unterschrieben.

Die duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule findet immer weniger Zuspruch und erfährt Konkurrenz durch akademische Bildungsangebote. Auch aus demografischen Gründen ist die Zahl der Bewerber und Bewerberinnen seit Jahren rückläufig, während von Betrieben und Verbänden ein umfassender Fachkräftemangel beklagt wird - zum Beispiel im Handwerk oder in der Pflege. Gleichzeitig ist nach Erhebungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Anteil der Ausbildungsbetriebe rückläufig. Die Bundesregierung plant in diesem Zusammenhang eine Ausbildungsgarantie mit Anreizen und außerbetrieblichen Angeboten./ceb/DP/jha