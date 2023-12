State Bank of India-Anleger sollten sich noch gedulden!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Basierend auf der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung wurde bei State Bank Of India eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber State Bank Of India. Es gab insgesamt 13 positive und einen negativen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der State Bank Of India aktuell bei 570,51 INR liegt, während der aktuelle Kurs bei 614,15 INR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,65 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 578,07 INR, was zu einem Abstand von +6,24 Prozent führt und somit auch zu einer positiven Gesamtbewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die State Bank Of India-Aktie zeigt einen Wert von 7, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 31,58, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung also ebenfalls eine positive Einschätzung für State Bank Of India.