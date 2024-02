State Bank of India-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) der State Bank Of India liegt bei 19, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 28, was ebenfalls als überverkauft gilt und eine Bewertung als "Gut" erhält.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der State Bank Of India wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien ergab eine generell positive Stimmung und führte zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der State Bank Of India-Aktie um 26,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um 16,52 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.