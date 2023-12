State Bank of India Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der State Bank Of India-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 61, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 24,83, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine positive Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die State Bank Of India-Aktie sowohl auf der 200-Tage- als auch auf der 50-Tage-Basis einen positiven Trend verzeichnet. Der aktuelle Wert des 200-Tage-Durchschnitts liegt bei 577,58 INR, während der letzte Schlusskurs bei 642,05 INR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +11,16 Prozent und erhält daher eine positive Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (591,79 INR) liegt mit einer Abweichung von +8,49 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der State Bank Of India-Aktie ist insgesamt positiv. Die positiven Themen in den Diskussionen der letzten Wochen führen zu einer guten Gesamteinschätzung der Aktie.

Allerdings war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über State Bank Of India in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die abnehmende Aufmerksamkeit und Diskussion über die Aktie führen ebenfalls zu einer negativen Gesamtbewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die State Bank Of India-Aktie auf Basis des RSI, der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und des Sentiments.