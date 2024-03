State Aktie: Keine Panik!

Der Aktienkurs von State liegt im Vergleich zur Branchendurchschnittsleistung im Finanzsektor um mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Rendite von -14,61 Prozent entspricht. In der Kapitalmärkte-Branche erreichte die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 11,67 Prozent, wobei State mit 26,28 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die State-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 71,39 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 71,86 USD, was einem Unterschied von +0,66 Prozent entspricht. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl im 200-Tages-Durchschnitt als auch im 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Vergleich zeigt sich, dass State aus unserer Sicht unterbewertet ist, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 10,19, was einem Abstand von 84 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 63,45 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsaktivität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für State in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".