State Aktie: Jetzt ist alles möglich

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über State in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Aufgrund dessen erhält die Aktie vom Redaktionsteam eine "Schlecht"-Bewertung. Die geringere Diskussion über State in den sozialen Medien sowie die abnehmende Aufmerksamkeit deuten darauf hin, dass die Aktie weniger im Fokus der Anleger steht. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Aus fundamentaler Sicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von State mit 10 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte", die im Durchschnitt ein KGV von 61 haben, unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der State-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 71,04 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 73,58 USD liegt, was zu einer Abweichung von +3,58 Prozent führt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 75,16 USD nahe dem letzten Schlusskurs (-2,1 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei einem Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von State mit -18,83 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" um mehr als 23 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche von 9,54 Prozent liegt State mit 28,38 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.