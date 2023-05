State Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "State Street":

An der Börse New York notiert die Aktie State am 01.05.2023, 20:58 Uhr, mit dem Kurs von 72.26 USD. Die Aktie der State wird dem Segment "Asset Management & Custody Banken" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir State auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die State-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Buy, 6 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das State-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (3 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 86,6 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 19,85 Prozent erzielen, da sie derzeit 72,26 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für State beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,12 Prozent und liegt mit 0,82 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,3) für diese Aktie. State bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei State beträgt das aktuelle KGV 10,19. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" haben im Durchschnitt ein KGV von 80,51. State ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.