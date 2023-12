State Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von State beträgt derzeit 10,19 und liegt damit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 56 im Bereich Kapitalmärkte. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 4 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu State abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Aktualisierte Analystenmeinungen der letzten 30 Tage liegen nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 88,75 USD, was eine 13,83-prozentige Steigerung vom letzten Schlusskurs (77,97 USD) bedeuten würde. Somit erhält die State-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die State-Aktie laut trendfolgenden Indikatoren sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine "Gut"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils über dem gleitenden Durchschnitt, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die State-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der fundamentalen Kennzahlen, der Analystenmeinungen, der technischen Indikatoren und des RSI ein positives Bild der State-Aktie, die insgesamt eine "Gut"-Empfehlung erhält.