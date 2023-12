Starwood Property Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Aktienkurse können neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Starwood Property Trust Inc auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Starwood Property Trust Inc diskutiert. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Starwood Property Trust Inc derzeit bei 18,96 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 21,07 USD lag und somit einen Abstand von +11,13 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 19,22 USD, was einer aktuellen Differenz von +9,63 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal ergibt. Zusammenfassend lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Im Hinblick auf die Bewertungen von Analysten wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen für die Starwood Property Trust Inc-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was ein "Neutral"-Rating ergibt. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Neutral", basierend auf den Studien des vergangenen Monats. In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als "Gut" ein, 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 22,50 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 6,79 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 21,07 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Starwood Property Trust Inc somit ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für die Starwood Property Trust Inc liegt bei 43,95, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,98, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem Gesamtbild des RSI.

Diese Analyse zeigt, dass die Starwood Property Trust Inc-Aktie aufgrund verschiedener Faktoren wie der Stimmung, technischer Analyse und Analystenbewertungen insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.